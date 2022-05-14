Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti - Son Dakika
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Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti

14.05.2022 19:28
Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti

STAT: EyüpHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunEYÜPSPOR: Çağlar Şahin - Cenk Ahmet (Dk. 32 Popov), Kemal, Mezague, Bülent, Taşkın (Dk. 86 Mikail), Thill, Rodrigues, Ahmed, Oğulcan (Dk. 67 Umut), Dibba (Dk. 86 Sekidika)KOCAELİSPOR: İsmet - Berkay, Musa, Mazlum, Atila (Dk.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunEYÜPSPOR: Çağlar Şahin - Cenk Ahmet (Dk. 32 Popov), Kemal, Mezague, Bülent, Taşkın (Dk. 86 Mikail), Thill, Rodrigues, Ahmed, Oğulcan (Dk. 67 Umut), Dibba (Dk. 86 Sekidika)KOCAELİSPOR: İsmet - Berkay, Musa, Mazlum, Atila (Dk. 46 Kerem Can), Mehmet (Dk. 81 Mandjeck), Benhur, Diop (Dk. 46 İlyas Kubilay), Kolovos, Samed Ali (Dk. 46 Pereira), GueyeGOLLER: Dk. 7 ve Dk. 14 Rodrigues (Eyüpspor), Dk. 62 (P) İlyas Kubilay (Kocaelispor)SARI KARTLAR: Diop (Kocaelispor), Rodrigues (Eyüpspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan İstanbul ekibine 3 puanı getiren golleri 7 ve 14'üncü dakikalarda Rodrigues kaydetti. Bu sonucun ardından bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor'un tek sayısını ise 62'nci dakikada penaltıdan İlyas Kubilay kaydetti.

Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti
Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti
Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti
Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti
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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1

Cüneyt Çakır, Cenk Ahmet, Berkay, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'e veda etti - Son Dakika


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