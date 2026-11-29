Kocaelispor, Süper Lig'de Çorum FK deplasmanında 1-0 öne geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Çorum FK, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Kocaelispor, mücadelenin ilk 20 dakikasında 1-0 öne geçerek üstünlüğünü sürdürüyor ve maç devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Kaynak: İHA
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