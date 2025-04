Kocaelispor Süper Lig\'e Yükseldi: Başkan Büyükakın\'dan Coşkulu Açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şehir çok bekledi, çok özledi, her bir kaldırım taşında, her duvarında sevgisi olan Kocaelispor'umuz yeniden ait olduğu yere, evine geri döndü" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "İnandık, başardık. İlk Türkiye Kupası'nı müzemize nisan ayında götürdük. İkinci Türkiye Kupası'nı yine bir nisan ayında kazandık. Bugün yine bir nisan günü bugün Süper Lig'e dönmek nasip oldu. Bu şehir çok bekledi, çok özledi, her bir kaldırım taşında, her duvarında sevgisi olan Kocaelispor'umuz yeniden ait olduğu yere, evine geri döndü. Hatıralarımızla, armamızla, ruhumuzla, şehir takımlarının hepsine örnek olarak, amatörden Süper Lig'e destan yazarak, tarih yazarak Kocaeli'nin bir şehir takımı olarak Süper Lig'e nasıl bir ahenk getireceğini hep beraber göstereceğiz. Kocaeli bunu hak ediyor, Kocaeli halkı bunu hak ediyor, Kocaelispor bunu hak ediyor. Türkiye bu sevgiyi coşkuyu enerjiyi yakından hissedecek. Amatörden Süper Lig'e olduğu gibi bundan sonra da büyükşehir olarak Kocaelispor'umuza her daim destek olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 16 yıllık hasrete son veren takımımızı, teknik ekip ve futbolcularımızı, kulüp başkanımız ve yöneticileri, bu başarıda emeği olan malzemecisi, sağlıkçısı ve en önemlisi yağmur, çamur demeden amatör, profesyonel bakmadan, sevdasının peşinden yılmadan, yorulmadan koşan cefakar taraftarımızı can-ı gönülden kutluyorum. Tebrikler Kocaelispor, yolun açık olsun" diye konuştu. - KOCAELİ