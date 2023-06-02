Kocaelispor taraftarlarından eşi benzeri görülmemiş koyunlu istifa çağrısı - Son Dakika
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Kocaelispor taraftarlarından eşi benzeri görülmemiş koyunlu istifa çağrısı

02.06.2023 12:06

Kocaelispor'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi mevcut başkan Engin Koyun'un istifasını isteyen bazı taraftarlar, ellerinde koyun tutarak istifa çağrısında bulundu.

Kocaelispor'da yeni başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Engin Koyun'un istifasını isteyen bazı taraftarlar, ellerinde koyun tutarak 'Engin Koyun istifa' diye tezahürat yaptı.

"BİZİ BİR TÜRLÜ ANLAMIYOR"

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, hafta sonu yapılacak Olağan Seçimli Mali Genel Kurul'a hazırlanırken, taraftar grubu derneği Hodri Meydan da toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında istifa çağrısına devam eden bazı taraftarlar, ilginç bir görüntüye imza attı. Ellerinde koyun tutan taraftarlar, 'Engin Koyun istifa' diye bağırdı. Toplantıda konuşma yapan Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Haluk Bozo, "Başkanımız Engin Koyun'a bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı teşekkür edip, bugünden sonra bırakması gerektiğini deklare ettik. Bizi bir türlü anlamıyor. Kulübü kendi menfaatlerince kendi şirketiymiş gibi yönetmeye başladı.

Kocaelispor taraftarlarından eşi benzeri görülmemiş koyunlu istifa çağrısı

"KOCAELİSPOR'U BIRAK"

Kulüp başkanımız bizi hırsızlıkla itham etti. Biz hırsız da değiliz, sinyalci de değiliz. Biz kupalara, mazilere sahip çıkacak insanlar istiyoruz kulübümüzün başında. Hepimiz Kocaelispor'a sahip çıkmak için toplandık. Son kez Engin Koyun başkanımıza söylüyoruz; Kocaelispor'u seviyorsan, Kocaelispor'u bırak. Düşürdüğün yerden çıkardın. Yaptığın hizmetlerden ötürü sana teşekkür ediyoruz. Bir an önce Kocaelispor'u bırakıp gitmeni istiyoruz" dedi.

Kocaelispor taraftarlarından eşi benzeri görülmemiş koyunlu istifa çağrısı
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Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor taraftarlarından eşi benzeri görülmemiş koyunlu istifa çağrısı - Son Dakika


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