Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Yollarını Ayırdı

Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un yönetim kurulu, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sağlam, Kocaelispor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilmişti. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sağlam ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi ve kendilerine teşekkür edildi.

19.02.2024 13:23
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Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da yönetim kurulu, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Kocaelispor'un, Trendyol 1. Lig'e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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