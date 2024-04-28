Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz' - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz'

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: \'Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz\'

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, bundan sonraki maçlarda ellerinden geleni yapıp ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi. Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda birçok pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti ve oyuncularının ikinci yarıda aynı şekilde tepki verebilmesinden memnun olduğunu ifade etti. Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise basit hatalardan dolayı goller yediklerini ve sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

28.04.2024 20:55
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, bundan sonraki maçlarda ellerinden geleni yapıp ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, "Bundan sonraki maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp, ligi bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz." dedi.

İlk yarıda maçı bitirecek çok pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini ifade eden Gürsel, şunları kaydetti:

"Futbolda bunlar var. İlk yarıda daha net pozisyonlara girdik, atamadık. İkinci yarıda beklemediğimiz bir anda soğuk duş etkisi yaratacak gol yedik. Burada sevindirici olan şey, bu dakikadan sonra oyuncuların aynı şekilde oyuna tepki verebilmesi. Cihat'ın uzaktan çok güzel şutuyla bulduğumuz gol, olayın başlangıcı oldu. Ondan sonra özgüvenle coşkuyu arkamıza alarak ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlara aynı şekilde girerek bu sefer değerlendirdik. İkinci yarıda kazanmasını bildik, mutluyum, camiamıza hayırlı olsun."

Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek de sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Basit hatalardan dolayı kalelerinde goller gördüklerini anlatan Şimşek, "Başta onursal başkanımızı, yönetimimizi üzdüğümüz için gerçekten üzgünüm. Buraya kadar gelen taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüm. Rakip takımın deplasman takımının hocasını istifaya davet etmesi, kendi adıma demek ki bazı şeyler sıkıntılı diye düşünüyorum. Burada sezon başından beri dördüncü teknik direktörüm. Benim de şapkamı önüme koymam lazım ama oyuncu kardeşlerimizin de şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz' - Son Dakika

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