Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe\'nin güçlü yapısına dikkat çekti

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşılaşmasında ortaya koydukları performansı değerlendirerek, "Her ne kadar puan alamadıysak da en azından çok iyi bir oyun ve mücadeleyle ayrıldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Kocaelispor, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Selçuk İnan, Beşiktaş karşılaşmasındaki performanslarını, Göztepe maçını ve kadro rotasyonunu değerlendirdi.

"Bizim için en önemlisi sahada her şeyini veren bir takım oluşturmak"

Beşiktaş karşısında takımının sergilediği performansı değerlendiren İnan, "Kötü oynayacağımız zamanlar olacak, maçı kaybettiğimiz zamanlar da olacak. Bunu hep sizinle paylaşıyorum. Bizim için en önemlisi sahada her şeyini veren bir takım oluşturmak. Burada başrol oyuncular. Onlar çok istekli, onlar çok büyük bir aidiyet hissediyor kendi takımlarına. Dolayısıyla da bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyorlar. Onlarla hep aynı şeyi paylaşıyorum; sürekli iletişim halindeyiz, çalışıyoruz,emek veriyoruz. Ne mutlu ki karşılığında bazen oyun olarak, bazen skor olarak karşılık bulabiliyor. Amacımız bunu devam ettirebilmek çünkü bundan başka şansımız da yok, hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

"Çok iyi bir oyun ve mücadeleyle ayrıldık"

Beşiktaş karşısında takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten İnan, "Bazı zamanlar oyun olarak düşük olduğumuz zamanlar oluyor, olacak da. Çünkü ligimiz çok zorlu, çok güçlü rakiplere karşı da oynuyoruz. Son maçta oynamış olduğumuz oyun, göstermiş olduğumuz mücadele çok önemliydi bizim için. Her ne kadar puan alamadıysak da en azından çok iyi bir oyun ve mücadeleyle ayrıldık. Ama dediğim gibi ben çok geçmişte yaşamayı sevmiyorum. O gün oynadığımız maçı kafamda bitiriyorum, hangi maç olursa olsun. Benim için çoktan bitti. Yeni sayfa, yeni hazırlık, yeni çalışmalar. Bu mücadeleyi, bu oyunu her maç, sezon boyunca devam ettirmek öncelikle hedefimiz olacak" diye konuştu.

"Göztepe güçlü bir oyun yapısına sahip"

Göztepe karşılaşmasının zorlu geçeceğini düşündüğünü ifade eden İnan, "Ligde her maç çok çekişmeli geçiyor. İyi oyuncular, iyi takımlar, iyi hocalar Göztepe her ne kadar düşüşte bir takım olarak gözükse de belli bir oyun planı, iyi bir hocaları ve güçlü bir oyun yapısına sahip, bunu biliyoruz. Son maçta da kazandılar. Çok zevkli ve mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum. Kendi sahamız, kendi seyircimiz önünde Tabii rakibin eksilerini, artılarını hep beraber oyuncularımızla çalışacağız. Göztepe karşısında inşallah kazanan taraf biz oluruz" cümlelerine yer verdi.