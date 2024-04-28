Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor\'u 3-1 Yendi

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet Özkul
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Mehmet Yılmaz), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Duhan Aksu, Emir Ortakaya (Dk. 58 Vukovic), Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Mesut Can Tunalı), Amaral, Beridze (Dk. 76 Barış Alıcı), Sheidaev (Dk. 58 Skhirtladze)
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak, Mulumba (Dk. 83 Badji), Soukou (Dk. 75 Mustafa Çeçenoğlu), Gakpa (Dk. 46 Djitte), Doğan Can Davas (Dk. 83 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Jozefzoon
Goller: Dk. 55 Djitte (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 67 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 69 Amaral, Dk. 74 Vukovic (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Badji (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Duhan Aksu, Dk. 62 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Dk. 51 Sitoe, Dk. 58 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 yendi.
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