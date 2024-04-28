Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 Yendi

Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor\'u 3-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Kocaelispor'un gollerini Yusuf Cihat Çelik, Amaral ve Vukovic kaydederken, Teksüt Bandırmaspor'un tek golünü Djitte attı. Teksüt Bandırmaspor'dan Badji ise maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.

28.04.2024 18:41
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Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet Özkul

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Mehmet Yılmaz), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Duhan Aksu, Emir Ortakaya (Dk. 58 Vukovic), Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Mesut Can Tunalı), Amaral, Beridze (Dk. 76 Barış Alıcı), Sheidaev (Dk. 58 Skhirtladze)

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak, Mulumba (Dk. 83 Badji), Soukou (Dk. 75 Mustafa Çeçenoğlu), Gakpa (Dk. 46 Djitte), Doğan Can Davas (Dk. 83 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Jozefzoon

Goller: Dk. 55 Djitte (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 67 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 69 Amaral, Dk. 74 Vukovic (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Badji (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Duhan Aksu, Dk. 62 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Dk. 51 Sitoe, Dk. 58 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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