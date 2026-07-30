Kocaelispor ve Karagümrük 0-0 Berabere
Kocaelispor, hazırlık maçında Fatih Karagümrük SK ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük SK ile 0-0 berabere kaldı.
Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor ile Fatih Karagümrük SK, tesisteki sahada hazırlık müsabakasında karşılaştı.
Müsabaka golsüz berabere sona erdi.
Kaynak: AA
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