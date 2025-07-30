Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı savunma oyuncusu Mateusz Wieteska'yı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi, İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı Cagliari Calcio'dan 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu Kocaelispor'da olacak şekilde kiralandı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Wieteska'yı Kraladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?