Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.
Yeşil-siyahlı ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma ve esneme hareketleriyle idmana başlayan futbolcular, pas tekniği, ikili mücadele, top kontrolü ve şut ağırlıklı çalıştı.
Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.
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