Kocaelispor Yeni Sezon İçin Topuk Yaylası'nda - Son Dakika
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Kocaelispor Yeni Sezon İçin Topuk Yaylası'nda

Kocaelispor Yeni Sezon İçin Topuk Yaylası\'nda
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Kocaelispor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde sürdürüyor.

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde 2026-2027 sezonuna yoğun tempoda hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kocaelispor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. 2 Ağustos'a kadar sürecek kampta yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmaların yanı sıra hazırlık maçları da oynayacak.

Kocaelispor'un, Topuk Yaylası kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Anfernee Dijkstell, Arda Sezgin, Arda Özyar, Bedirhan Yıldız, Bruno Petkovi, Cafumana Show, Daniel Agyei, Ege Bilim, Emir Ortakaya, Esat Yusuf Narin, Fatihhan Demir, Habib Keita, Haydar Karataş, Joseph Nonge, Mahamadou Susoho, Makana Baku, Massadio Hadara, Mikdat Çil, Muharrem Cinan, Onur Öztonga, Onurcan Piri, Rigoberto Rivas, Samet Yalçın, Serhat Öztaşdelen, Talha Polat, Tanguy Zoukrou, Tayfur Bingöl, Uğur Kaan Yıldız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Yeni Sezon İçin Topuk Yaylası'nda - Son Dakika

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