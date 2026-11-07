Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen 18 yıl sonra A Milli kadroya davet edildi - Son Dakika
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Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen 18 yıl sonra A Milli kadroya davet edildi

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Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosuna davet edildi. 21 yaşındaki file bekçisi, 18 yıl sonra Kocaelispor'dan milli takıma çağrılan ilk oyuncu oldu.

Kocaelispor'un genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen, 18 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı kulüpten A Milli Futbol Takımı'na davet edilen ilk oyuncu oldu.

Körfez ekibinin 2008 yılında milli takıma davet edilen son kalecisi Serdar Kulbilge'nin ardından yine bir kalecisi, A Milli Takım'a çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmalar için açıkladığı aday kadrodaki kaleciler arasında yer alan 21 yaşındaki Serhat Öztaşdelen, kariyerinde önemli eşiği geride bıraktı.

Serdar Kulbilge'nin ardından 18 yıl sonra yine bir kalecinin milli takıma davet edilmesi, Kocaelispor camiasına gurur ve sevinç yaşattı.

Futbol eğitimini Altınordu'da aldı

İzmir'de 9 Aralık 2004'te dünyaya gelen Serhat Öztaşdelen, futbol hayatına Çaymahalle Demirköprüspor'da başladı. Henüz 10 yaşındayken Altınordu altyapısına katılan genç kaleci, küçük yaşlardan itibaren farklı yaş kategorilerinde forma giydi.

Altyapı takımlarındaki performansıyla dikkati çeken Serhat Öztaşdelen, 2020-2021 sezonunda Altınordu A Takımı kadrosuna dahil edildi. Profesyonel kariyerinde İzmir temsilcisinin formasını giyen genç kaleci, özellikle son iki sezonunda takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Serhat Öztaşdelen, Altınordu'da geçirdiği yılların ardından 23 Temmuz 2025'te, o sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un kadrosuna katıldı. Böylece kariyerinde yeni bir sayfa açan genç file bekçisi, Süper Lig'de forma giyme fırsatı buldu.

İki sezonda gösterdiği gelişimle öne çıktı

Serhat Öztaşdelen, Kocaelispor'da geçirdiği iki sezonda sergilediği performansla A Milli Takım seviyesine yükseldi.

Geçen sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada 630 dakika görev alan genç kaleci, kalesinde 6 gol görürken 17 kurtarış yaptı. Bir maçta kalesini gole kapatan Serhat, yüzde 73,91'lik kurtarış oranı yakaladı.

Bu sezon ise takımın birinci kalecisi olarak sorumluluk üstlenen Serhat Öztaşdelen, ligde 10 karşılaşmada 900 dakika forma giydi. Bu maçlarda 9 gol yiyen genç file bekçisi, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatırken yüzde 78'lik kurtarış oranı elde etti.

Geçen sezon 7 maçta görev alan Serhat'ın bu sezon ilk 10 haftanın tamamında kaleyi koruması, takım içerisindeki konumunu güçlendirdi.

Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a

Daha önce genç milli takımlarda da forma giyen Serhat Öztaşdelen, 18 ve 20 Yaş Altı Milli Takımlarının ardından 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev aldı. Genç kaleci, Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda Uğurcan Çakır, Berke Özer ve Ersin Destanoğlu ile birlikte kaleciler arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında mücadele edecek.

25 yıl sonra milli formayla sahaya çıkma fırsatı

Kocaelispor'dan A Milli Futbol Takımı'na davet edilen son kaleci, 2008 yılında Serdar Kulbilge oldu ancak tecrübeli file bekçisi o dönemde forma şansı bulamadı. A Milli Takım'da sahaya çıkan son Kocaelisporlu futbolcu ise 2001 yılında Arnavutluk ile oynanan karşılaşmada 74. dakikada oyuna giren Nuri Çolak oldu.

Serhat Öztaşdelen, Belçika veya Fransa maçlarında görev alması halinde 25 yıl aradan sonra Kocaelispor forması giyerken A Milli Takım'da sahaya çıkan ilk futbolcu olacak.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıKocaelisporBelçikaFransaSporSon Dakika

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