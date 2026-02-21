Koçak: Oynanan Futbol Kabul Edilir Değil

Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörü Kenan Koçak, "Görüntü, oynanan futbol hiç de hoş değil, kabul edilir değil." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 3-0 yenilen Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Oyunlar oynanmadan galip gelinmez. Özellikle mücadele edilmeden hiçbir şey olmaz, onun için futbolda geçmiş de yoktur. Bugün vardır, bugün buradayız ve bu lig için ne gerekiyorsa, mücadele ve hırs anlamında onu sahaya uygulamamız lazım." dedi.

Taraftarın tepkisine değinen Koçak, "Taraftarlardan, buraya gelen seyircilerden özür dilemek lazım. Görüntü, oynanan futbol hiç de hoş değil, kabul edilir değil. Ben de birkaç haftadır buradayım. Sonuçta her maçla, her günle daha da yakın birbirimizi tanıma imkanımız oluyor. Söylediğimi tekrarlıyorum, kötü gün olabilir, performans kötü olabilir, herkes gününde olmayabilir. Rakip belki daha da iyi olabilir ama mücadele etmenin, ikili mücadeleyi arayıp kazanmayı istemenin, hırsın, birlik beraberliğin bahanesi olmaz. O yüzden Erokspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Biz de bu maçtan gerçekten çıkaracak çok derslerimiz var." diye konuştu.

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyetin çok önemli bir takıma karşı alındığını söyledi.

Net bir skorla başarıya ulaştıklarını belirten Özköylü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maç öncesi düşündüğümüz her şeyi analiz toplantılarında oyuncularımıza anlatmaya çalıştık. Onlar da harfiyen yapmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Kolay değil, 8 günde üçüncü maçı oynuyoruz. Neredeyse yüzde 80-90 aynı oyuncu grubuyla oynuyoruz. Her geçen gün iyi oyunlar, iyi skorlar, bizi çok daha güçlü bir takım haline getiriyor. Kendi içinde çok güçlü bir takım olmaya başladık. Bu da bizi o hedefimize ulaştıracak en önemli etkenlerden diye düşünüyorum. Bugün neredeyse Iğdır takımına bir iki tane haricinde tehlikeli pozisyon vermedik. Oyunu çok iyi kontrol ettik, çok iyi kapattık. İkinci yarı özellikle maçın skorunu çok farklı hale getirebilirdik. Önemli olan kazanmaktı, bugün kazandık, çok mutluyuz."