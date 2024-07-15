Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen Trap Yarışları 8. kez yapılacak

Spor

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Trap yarışları bu yıl 8. kez düzenlenecek. Bekir Çakmak ismi ile yapılacak Trap Yarışları, 21 TemmuzPazar günü gerçekleştirilecek.

Kayseri Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından 8. GelenekselBekir Çakmak Trap Yarışları 21 Temmuz Pazar günü Erkilet KurbanKesim Alanı'nda yapılacak. Yarışmalar amatör trap, profesyonel trap, duble trap, tavşan atışı ve tek kurşun atışları olmak üzere 5 ayrı kategoride yapılacak. Kategorilerinde ilk 6 sırayı alanlara çeşitli ödülleri verilecek. Kategorisinde birinci olan otomatik tüfek, ikinci olan 1 koli fişek, üçüncü olan havalı tüfek, dördüncü olan olta makinası, beşinci olan olta kamışı ve tüfek kılıfı, altıncı olan ise yan çanta ve tüfek kılıfı ile ödüllendirilecek.

Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği Başkanı Kemal Çelik, organizasyonun sadece trap yarışı olmayacağını ve tüm doğaseverleri beklediklerini söyledi. Çelik, "Organizasyonumuzda mehter gösterisi, off-road gösterileri ve motosiklet gruplarının gösterileri olacak. Organizasyon alanımıza gelen tüm misafirlerimize yemek, ayran ve su ikramımız olacak. Trap yarışmalarına katılacak olan sporcularımız 20 Temmuz Cumartesi günü 13.00-18.00 arasında alanımızda deneme atışları yapabilecek" diye konuştu. - KAYSERİ