Kocasinan Belediyesi şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde boks, tekvando ve masa tenisi alanlarında ulusal ve uluslararası başarı gösteren şampiyon sporcular, Kocasinan Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde düzenlenen ödül törenine, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bir yönetici olarak ortaya konulan çalışmaların neticesinde karşınıza bir başarı gelmişse, bir ürün ortaya çıkmışsa oradaki mutluluk çok daha başka oluyor. Bizler sahada belediye olarak vatandaşla hizmet verme noktasında her alanda elimizden geldiğince vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yollar yapıyoruz, sosyal tesisler yapıyoruz, akşamdan sabaha, sabahtan akşama temizlik faaliyetleri ile Kocasinan'ın her noktasında çalışmalar yürütüyoruz. İmar çalışmaları ile geleceğin şehrini şekillendiriyoruz. Şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm ile her bir mahallenin içerisinde eski mahalleyi yeni bir mahalle haline getiriyoruz. Orada insanların daha huzurlu ve mutlu yaşaması için şehri değiştiriyoruz. Yapmış olduğumuz fiziki çalışmaların çok daha önemlisi insana yapılan yatırımdır. O çalışmaların odağında gençler ve çocuklar. Göreve geldiğimiz günden itibaren Kocasinan Akademi ile gençlik merkezlerimiz ile kulübümüzde yapmış olduğumuz her bir çalışmada insana değer veren bir belediyecilik anlayışı, sosyal belediyeciliği daha nitelik bir şekilde yapabilmenin gayreti ve çabası içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın konuşmasının ardından şampiyon sporculara ödülleri verildi. - KAYSERİ