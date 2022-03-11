Kocasinan Belediyesinin masa tenisçilerinden 2 madalya - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ile Ayşe İzel Bilgiç, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 5-9 mart tarihlerinde Kırşehir'de yapılan Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Kenan Eren Kahraman ile Ayşe İzel Bilgiç Türkiye şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri ve Türkiye'nin gururu olan sporcuların başarılarına yakışır bir masa tenisi tesisi yapacaklarını belirtti.

Tüm sporculara her zaman destek verdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Masa tenisi takımımızdaki sporcularımız, milli takımın bel kemiğidir. Milli takımda oynayan çoğu sporcu, Kocasinan Belediyesinin yetiştirdiği oyunculardır. Hem altyapıda yeni yetişen çocuklarımız hem de profesyonel olarak masa tenisi sporunu yapan çocuklarımız bizim gurur kaynağımızdır."