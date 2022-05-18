Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor

18.05.2022 11:59
Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor

Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği İlkokullar Arası Ödüllü Satranç Takım Turnuvası için başvurular 23 Mayıs'ta son buluyor.

Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği İlkokullar Arası Ödüllü Satranç Takım Turnuvası için başvurular 23 Mayıs'ta son buluyor. Akıl oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ile onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine büyük katkı sağlıyoruz" dedi.

Çocukların zeka sporu turnuvası ile hem eğleneceğini hem de öğreneceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuva düzenliyoruz. Bu yarışma sayesinde gençlerimiz, kazanma ve mücadelenin zekayla, akılla olan tarafını ortaya koyacaklar. Yavrularımız, turnuva sayesinde hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecekler. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen İlkokullar Arası Ödüllü Satranç Takım Turnuvası, 25 ve 26 Mayıs tarihinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kocasinan sınırlarında bulunan ilkokul öğrencilerinin katılacağı turnuva, B kategori 6-7 yaş, A Kategori 8-9 yaş olmak üzere 2 kategori yer alıyor. Zeka sporuna katılmak isteyen öğrencilerin, kayıt için www.kayseri.tsf.org.tr adresinden ve detaylı bilgi için ise 0(554) 797 52 65' nolu telefondan aramaları yeterli olacağı belirtildi. Yarışmada ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek. - KAYSERİ

Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor
Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor
Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocasinan'da ilkokullar arası ödüllü satranç takım turnuvası başlıyor - Son Dakika


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