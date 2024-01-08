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Kocasinan Şimşekspor, Başakpınarspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kocasinan Şimşekspor, Başakpınarspor'u 1-0 mağlup etti

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor ile Başakpınarspor arasında oynanan maçta Kocasinan Şimşekspor, 1-0'lık skorla galip geldi. Maçta 1 kırmızı kart çıktı ve Kocasinan Şimşekspor'un golünü Mehmet Tek attı.

Kocasinan Şimşekspor, Başakpınarspor\'u 1-0 mağlup etti
08.01.2024 - 16:02,
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 12. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Başakpınarspor karşı karşıya geldi. 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan 1-0'lık sonuçla Kocasinan Şimşekspor oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana, Ahmet Çıtak, Selahattin AK

Kocasinan Şimşekspor: M. Enes Yıldız, Talha Özyürek, Murat Uyanık, Mertcan Babayiğit, İzzet Karagül (Abdullah Enes Ozan dk.40), Halil Yönlü, Fatih Atik, Mehmet Tek (Onur Bağçı dk.85), Cengiz Eşme, Ozan Efe (Seyfettin Yesugey dk.67), Naimcan Göksoy

Başakpınarspor: Onur Karaarslan, Burak İndap, Erhan Vurdem, İsmail Sabri, Turgut Kıvrak, Ali Buğra Gökşen, Buğra Kara, Mevlüt Metin, Cihan Oğuzman, Muhammed Fatih, Okan Uçar (Harun Çetin dk.46)

Gol: Mehmet Tek (dk.60) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı Kart: Naimcan Göksoy (dk.90+3) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocasinan Şimşekspor, Başakpınarspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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