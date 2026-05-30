Kocasinan Şimşekspor'un 45 Gollük Başarısı
Kocasinan Şimşekspor'un 45 Gollük Başarısı

30.05.2026 14:00
Kocasinan Şimşekspor, bu sezon rakip filelere 45 gol atarken, en çok golü Eren Torbalı attı.

Kocasinan Şimşekspor bu sezon rakip filelere 45 gol atarken bu gollere 15 oyuncu imza attı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta ilk dört takım arasında yer alan Kocasinan Şimşekspor, grubun en çok gol atan beşinci takımı konumunda. Rakip filelere 45 gol atan sarı siyahlı takımın en golcü ismi Eren Torbalı oldu. Kocasinan Şimşekspor'un attığı 45 golün 6'sini Eren Torbalı attı. Torbalı'yı 4'er golle Hüseyin Barış Temizyürek ve Erkan Kapar kaydetti. Kocasinan Şimşekspor'un attığı gollerin dağılımı şu şekilde;

6 Gol - Eren Torbalı

4 Gol - Erkan Kapar-Hüseyin Barış Temizyürek

3 Gol - Selahattin Enes Kılıç

2 Gol - Talha Özyürek, Eray Akyol, Ömer Turan Görgüç, Halil Can Durmuş, Sinan Özkan

1 Gol - Göktuğ Yayla, Mertcan Babayiğit, Mert Dinç, Ethem Ercan Pülgir, Nazmi Yasir Duru, Umut Türk - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
