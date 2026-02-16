Kocasinan Yemlihaspor küme düştü

Kayseri 1. Amatör Küme'ye veda eden son takım Kocasinan Yemlihaspor oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Out mücadelesinde Kocasinan Yemlihaspor ile Sungur Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada rakibi Sungur Futbol Kulübü'ne 4-1 mağlup olan Kocasinan Yemlihaspor lige veda eden son takım oldu.

Yeni Erciyesspor, Kayserigücü FK, Yeşilspor ve Bünyan Belediyespor'un ardından lige veda eden 5'inci takım Kocasinan Yemlihaspor oldu. Mor-beyazlılar gelecek sezon 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Kocasinan Yemlihaspor, 2024-2025 sezonunda Süper Amatör Küme'den 1. Amatör Küme'ye düştü ve ardından 2025-2026 sezonunda ise 1. Amatör Küme'den 2. Amatör Küme'ye düştü.

İki sezon üst üste küme düşen mor-beyazlılarda büyük üzüntü hakim. - KAYSERİ