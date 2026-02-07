Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin - Son Dakika
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
07.02.2026 11:03  Güncelleme: 11:06
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Bir kadının ''Asla Beşiktaşlı bir erkekle evlenmeyin, çünkü hiçbir zaman ilk aşkı olamıyorsunuz'' sözleri viral olurken, Beşiktaş taraftarlığı üzerine esprili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Beşiktaş taraftarlığını merkezine alan sözlerle kısa sürede gündem yarattı. Bir kadının Beşiktaşlı erkeklerle ilgili yaptığı yorum, özellikle futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

"ASLA EVLENMEYİN"

Paylaşımda yer alan videoda kadın, "Asla Beşiktaşlı bir erkekle evlenmeyin. Çünkü hiçbir zaman ilk aşkı olamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları arasında esprili tartışmalara yol açan video, kimi kullanıcılar tarafından mizah olarak değerlendirilirken, kimi Beşiktaşlı taraftarlar ise kulübe olan sevgilerinin eleştirilmesini sahiplenerek karşılık verdi.

Son Dakika Spor Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin - Son Dakika
