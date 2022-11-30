22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Balanta, idman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Futbol dünyası, Arjantin'den gelen haberle sarsıldı. Atletico Tucuman forması giyen genç futbolcu kalbine yenik düştü.
22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, idmanda kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını kaybetti.
Balanta'nın vefat haberi Arjantin ve Kolombiya'da büyük ses getirdi. 22 yaşındaki futbolcu için kulüpler taziye mesajı yayınladı.
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