22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Balanta, idman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Rüyasında yılanların kendisini ısırdığını gören çiftçi falcıya koştu! Olayın sonu çok acı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki bakanla sürpriz görüşme! Masada asgari ücret ve EYT var

Kara harekatının planlandığı dönemde ABD'nin hamlesi tansiyonu daha da yükseltecek

Futbol dünyası, Arjantin'den gelen haberle sarsıldı. Atletico Tucuman forması giyen genç futbolcu kalbine yenik düştü.

İDMANDA YERE YIĞILDI

22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, idmanda kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını kaybetti.

KULÜPLER TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Balanta'nın vefat haberi Arjantin ve Kolombiya'da büyük ses getirdi. 22 yaşındaki futbolcu için kulüpler taziye mesajı yayınladı.