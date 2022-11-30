22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Balanta, idman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Balanta, idman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

30.11.2022 14:03

Arjantin ekiplerinden Atletico Tucuman forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, idman sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Balanta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Futbol dünyası, Arjantin'den gelen haberle sarsıldı. Atletico Tucuman forması giyen genç futbolcu kalbine yenik düştü.

İDMANDA YERE YIĞILDI

22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, idmanda kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını kaybetti.

KULÜPLER TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Balanta'nın vefat haberi Arjantin ve Kolombiya'da büyük ses getirdi. 22 yaşındaki futbolcu için kulüpler taziye mesajı yayınladı.

Futbol dünyası yasta! 22 yaşındaki genç futbolcu idmanda hayatını kaybetti
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Son Dakika Spor 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Balanta, idman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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