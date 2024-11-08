Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri - Son Dakika
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Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında az forma şansı bulan Endrick ve Arda Güler ile ilgili konuştu. Ancelotti, "Genç, iyi ve yetenekli oyuncular. Ama şimdilik amacımız durumu düzeltmek, süre dağıtmak değil. İki oyuncuyu da bize yardımcı olmaları için kullanabiliriz" dedi.

08.11.2024 15:38
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Alınan kötü sonuçların ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde oynanacak Osasuna maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GERİ DÖNME ŞANSIMIZ VAR

Son dönemdeki kötü gidişatlarına değinen İtalyan teknik adam, "Konuştuk ve durumu analiz ettik. Çözüme sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi bunu sahada göstereceğiz. Bu maçta en iyi formumuza geri dönme fırsatımız var" dedi.

ARDA GÜLER MESAJI

Endrick ve Arda Güler'in fazla süre alamamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Endrick oynamaya hazır. Durumunda değişen bir şey yok, iyi antrenman yapıyor. Aynı durum Arda Güler için de geçerli. Genç, iyi ve yetenekli oyuncular. Ama şimdilik amacımız durumu düzeltmek, süre dağıtmak değil" sözlerini sarf etti. Ancelotti, bu sözlerine rağmen Endrick ve Arda Güler için, "İki oyuncuyu da bize yardımcı olmaları için kullanabiliriz" diye konuştu.

PEREZ, OYNAMAMASINDAN RAHATSIZ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Relevo'da çıkan haberde; Real Madrid'de başkan Florentino Perez ve yönetimi, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'den yeterince faydalanmaması konusunda rahatsızlık yaşadığı belirtilmişti.

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta giydi ve toplamda 292 dakika sahada kalabildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. İki takım arasında 9 Kasım Cumartesi günü oynanacak mücadee TSİ 16.00'da başlayacak.

Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti\'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri

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Son Dakika Spor Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sudem meliss:
    Bomboş konu ferhat gibi 10 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AKIL VAR MANTIK VAR ARDA OYNARSA RODRIGO VEYA VINICYUS, OYNAMAYACAK, ENDRIK OYNARSA MEMPABBE OYNAMAYACAK SAKAMISINIZ. ARDA ONUMUZDE KI 5 YIL R.MADRID DE SADECE HAMLE OYUNCUSU OLUR. 9 0 Yanıtla
  • Ümit Gög:
    Arda antrenmanına çık maaşını al .ancelotti bu kafayla fazla sürmez gider zaten 2 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Ancelotinin işi gücü yok ardayla ilgili konuşsun her gün 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Hayır Modrıc yaştan ötürü eski performansından çok uzakken oynatmaması aptalca. 0 0 Yanıtla
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