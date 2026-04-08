Kompany’nin giydiği parkanın fiyatı ortaya çıktı

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany’nin, Real Madrid karşısında giydiği parka sosyal medyada gündem yarattı. 2-1 kazanılan dev maçta sadece sonuç değil, kenar çizgisindeki stil de dikkat çekti.

GALİBİYET GECESİNDE DİKKAT ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Santiago Bernabeu’da oynanan ve Bayern Münih’in 2-1 kazandığı karşılaşmada Kompany’nin tercih ettiği parka öne çıktı. Hem teknik direktörün performansı hem de tarzı konuşuldu.

GÜNDEM OLDU

Modern ve sade görünümüyle dikkat çeken parka, maç sonrası sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Kullanıcılar Kompany’nin stiline yoğun ilgi gösterdi. Yapılan araştırmalar sonucunda Kompany’nin giydiği parkasının yaklaşık 200 dolar (8.900 TL) değerinde olduğu öğrenildi.