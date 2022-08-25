Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler - Son Dakika
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Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler

25.08.2022 22:41

Konserinde "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözlerini söylemesi üzerine büyük tepki toplayan şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Fenerbahçe tribünleri Gülşen'in seslendirdiği, "Yurtta aşk cihanda aşk" parçasını, Austria Wien karşılaşmasında tribünde söyleyerek ünlü şarkıcıya destek verdi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in nisan ayındaki bir konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi infial yarattı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fenerbahçe tribünleri ise Austria Wien maçında sürpriz bir tezahüratla Gülşen'e destek verdi.

Fenerbahçe taraftarından tutuklanan Gülşen'e destek! Ünlü şarkısını hep birlikte söylediler

GÜLŞEN'E DESTEK VERDİLER

Play-off maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-lacivertli tribünlerin bir kısmı karşılaşma 3-1'lik skorla devam ederken tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen'e destek verdi. Fenerbahçe taraftarı, Gülşen'in seslendirdiği "Yurtta aşk cihanda aşk" şarkısının "Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerebilirsen zapt et hadi. Yangınım çok büyük, of" kısmını hep bir ağızdan söyledi.

Fenerbahçe taraftarından tutuklanan Gülşen'e destek! Ünlü şarkısını hep birlikte söylediler
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Fenerbahçe, Gülşen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler - Son Dakika
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