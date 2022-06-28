Konya Büyükşehir Belediyesi 28 ilçede yaz spor okullarına kayıt alıyor

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle merkez dışındaki 28 ilçede Yaz Spor Okulları'na kayıt alınıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla belediye olarak yılın her döneminde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Altay, 2023 Dünya Spor Başkenti seçilen Konya'da yaz döneminde de öğrencilerin sporla iç içe olmalarını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zorlu geçen okul dönemini geride bırakan çocuklarımızın yaz aylarını daha verimli geçirmeleri hazırlık yaptık. Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'Haydi Spora' sloganıyla merkez dışındaki ilçelerimizde yaşayan 6-16 yaş aralığındaki evlatlarımız için yaz spor okulları düzenliyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum."

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını "basvuru.sporkonya.com.tr" adresi üzerinden yapabiliyor, kayıtla ilgili detaylı bilgiye 444 55 42 numaradan ulaşılabiliyor.