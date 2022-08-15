5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

15.08.2022 18:26
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık yarışlarında skeet milli takımı günü 3 madalyayla tamamladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık yarışlarında skeet milli takımı günü 3 madalyayla tamamladı.

Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar ve erkekler skeet yarışlarında Türk sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı

Kadınlar skeet finalinde Sena Can altın madalya uzanan isim oldu.

Erkekler skeet finalinde ise Muhammet Seyhun Kaya gümüş, Mustafa Serhat Şahin bronz madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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