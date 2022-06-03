Konuşmaların ardından çok sayıda bisikletli, "Temiz hava için bisiklet sürelim" mesajı için Dere Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

Konya 'da çevre dostu yaşam ve temiz hava için bisiklet turu düzenlendi.

Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konya'da 'temiz hava' için için pedal çevrildi - Son Dakika

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