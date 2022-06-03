Konya'da "temiz hava" için için pedal çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da "temiz hava" için için pedal çevrildi

03.06.2022 19:16
Konya'da "temiz hava" için için pedal çevrildi

Konya'da çevre dostu yaşam ve temiz hava için bisiklet turu düzenlendi.

Konya'da çevre dostu yaşam ve temiz hava için bisiklet turu düzenlendi.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında kent merkezi Meram Son Durak'ta düzenlenen programda, "Bisiklet şehri Konya" temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, konuşmasında, 580 kilometre olan bisiklet yolu ağını 700 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Kentin birçok noktasında bisiklet yolu çalışmalarının sürdüğünü aktaran Uzbaş, Konya'nın bisiklet şehri olduğunu vurguladı.

Uzbaş, resim yarışmasında 7. sınıf öğrencilerinin birbirinden güzel çalışmalar ortaya koyduğunu, bunların da alanda sergilendiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından çok sayıda bisikletli, "Temiz hava için bisiklet sürelim" mesajı için Dere Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü güreşte Türkiye şampiyon oldu Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü güreşte Türkiye şampiyon oldu 'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede 'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya'da 'temiz hava' için için pedal çevrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:21:13. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da "temiz hava" için için pedal çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement