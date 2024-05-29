Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı: 25. Şampiyonluk Yürüyüşü Konya'dan Başladı - Son Dakika
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Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı: 25. Şampiyonluk Yürüyüşü Konya'dan Başladı

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı: 25. Şampiyonluk Yürüyüşü Konya\'dan Başladı

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğuna ulaşmasının mutluluğunu yaşarken, 25. şampiyonluk yürüyüşünü de Konya'dan başlattıklarını belirtti. Poçan, Konyaspor'un da Süper Lig'de tutunması sevincimizi ikiye katladı. Konya hafta sonu spor şehri olduğunu bir kez daha gösterdi.

29.05.2024 11:26
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Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğuna ulaşmasının mutluluğunu yaşarken, 25. şampiyonluk yürüyüşünü de Konya'dan başlattıklarını belirtti. Poçan, "Konya spor'un da Süper Lig'de tutunması sevincimizi ikiye katladı. Konya hafta sonu spor şehri olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, yaptığı açıklamada 2023-2024 sezonunu değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın tüm rekorları alt üst ederek 24. şampiyonluğuna Konya'da ulaştığını ifade eden Poçan, "İyiler sonunda mutlaka kazanır. Futbol takımımızın elde ettiği 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı spor kulübü Galatasaray'ın 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için zafer yürüyüşünü Konya'dan başlattığını belirten Poçan, bir taraftan şampiyonluğu doyasıya kutlarken diğer yandan da yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladıklarını kaydetti. Poçan, "Galatasaray birlik ve beraberlik ruhu, yönetimi, teknik heyeti, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı sporcuları, sahadaki oyunu ve tarihinden aldığı güçle önümüzdeki yıllarda şampiyonluklara ambargo koyacaktır. Ayrıca Şampiyonlar Liginde başarıdan başarıya koşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Zeki Cihat Poçan, Konya Galatasaraylılar Derneği olarak olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek ile yönetim kurulunu da yürekten kutladıklarını ifade etti.

"Konya, spor şehri olduğunu bir kez daha gösterdi"

Galatasaray'ın 24. şampiyonluğuna ulaşmasının yanında Konyaspor'un Süper Lig'e tutunmasının sevinçlerini ikiye katladığını belirten Başkan Poçan, ligin son maçına Konyalı taraftarların gösterdiği büyük ilgi ile tribünlerdeki coşkunun Konya'nın bir spor şehri olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Poçan, "İnanıyorum ki yeni sezonda yeşil beyazlılar başarılarıyla tüm Konyalıları mutlu edecektir. Şimdiden yeni sezonun Konyaspor için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Uzun yıllardır şehirde faaliyet gösteren Konya Galatasaraylılar Derneğinin gerek sarı-kırmızılı camiaya gerekse de Konya sporuna katkı vermenin yanında sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öne çıktığını ifade eden Poçan, şehre hizmet etmeye ve güzel projelerle kamuoyunun gündemine gelmeye devam edeceklerini kaydetti. - KONYA

Kaynak: İHA

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