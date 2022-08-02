UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarının muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarının muhtemel rakipleri belli oldu

02.08.2022 15:23
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarının muhtemel rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belirlendi.

Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i geçmesi halinde play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Arabam.com Konyaspor'un 3. eleme turunda Lihtenştayn'ın Vaduz ekibini elemesi halinde play-off turundaki rakibi ise Neftçi (Azerbaycan)- Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesini geçen takım olacak.

İki Türk takımı da play-off turuna kalması halinde ilk maçını evinde, rövanşını ise deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşları 25 Ağustos'ta yapılacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elenirse Avrupa Konferans Ligi play-off turuna katılacak

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Sarı lacivertliler, bu turda AIK (İsveç)-Shkendija (Kuzey Makedonya) eşleşmesini geçen takımla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele verecek.

İstanbul ekibi, ilk maçını evinde oynayacak.

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Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarının muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarının muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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