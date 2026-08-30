Konya Stadyumu\'na Erişilebilirlik Belgesi

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu için düzenlenen Erişilebilirlik Belgesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a takdim etti.

Konya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nca Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun, engelli bireyler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar başta olmak üzere herkesin fiziksel çevreye ve sunulan hizmetlere bağımsız ve eşit şekilde erişimini sağlayan düzenlemeleriyle erişilebilirlik kriterlerini karşıladığı tespit edildi.

Teknik incelemeler sonucunda erişilebilirlik standartlarına uygun olduğu raporlanan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na Erişilebilirlik Belgesi düzenlendi.

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor karşılaşması öncesi düzenlenen törende Konya Valisi Akın, stadyumun Erişilebilirlik Belgesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a verdi.