Konyaaltı'nda rekor katılımlı tenis turnuvası - Son Dakika
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Konyaaltı'nda rekor katılımlı tenis turnuvası

06.04.2022 13:28
Konyaaltı'nda rekor katılımlı tenis turnuvası

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'na 500'ün üzerinde sporcu başvuru yaparken, bu sayının Antalya'da yapılan tenis turnuvaları arasında bir rekor olduğu belirtildi.

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'na 500'ün üzerinde sporcu başvuru yaparken, bu sayının Antalya'da yapılan tenis turnuvaları arasında bir rekor olduğu belirtildi.

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile HayatPark'ta düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'na rekor katılım oldu. Turnuvaya 500'ün üzerinde sporcu başvuru yaparken, bu sayının Antalya'da yapılan tenis turnuvaları arasında bir rekor olduğu belirtildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkın egemenliğini 102 yıl önce hakim kıldığını ve bu günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu özel gün dolayısı ile tenis turnuvası düzenlediklerini ifade etti.

"21 farklı kategori"

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen tenis turnuvasına katılım ücretsiz olurken, tek erkekler, tek kadınlar, karışık tekler, çift kadınlar, karışık çiftler ve çift erkekler gibi ana kategorilerin altında toplamda 21 farklı kategoride 500'ün üzerinde maç oynanması bekleniyor. Tenise yeni başlayanlardan profesyonel sporculara kadar 7'den 70'e herkesin bu turnuvada yer aldığını dile getiren Başkan Esen, beklediklerinin çok üzerinde bir sayıda katılımın olduğunu söyledi. Yoğun talebin kendilerini mutlu ettiğini belirten Esen, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılını kutlayacağız. Bu özel günde birçok etkinliğe imza atacağız. 102'nci yıla özgü kutlamalarımızdan biri de Egemenlik Kupası. Ulusal Bayramı'mıza gönderme yaparak düzenlediğimiz tenis turnuvasına özellikle Egemenlik adını verdik" dedi.

"23 Nisan'da son bulacak"

Düzenlenen turnuvanın 23 Nisan'da sona ereceği belirtilirken, turnuva kazananlarına aynı gün HayatPark'ta düzenlenecek ödül töreni ile ödülleri verilecek. Turnuvada maçların devam ettiğini belirten Başkan Esen, mücadelelerin, alanında uzman tenis hocaları gözetiminde yapıldığını kaydetti. Konyaaltı Belediyesi olarak temel hizmetlerin yanı sıra sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere de önem verdiklerini ifade eden Esen, hizmet bölgesi olan Konyaaltı'nda her zaman her şeyin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Esen, Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'na katılan tüm sporculara sağlıklı ve başarılı bir turnuva diledi. Şenlik, konser gibi etkinliklerin sık sık düzenlendiği HayatPark, içinde bulunan 5 adet tenis kortuyla da bu alandaki turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. - ANTALYA

Konyaaltı'nda rekor katılımlı tenis turnuvası
Konyaaltı'nda rekor katılımlı tenis turnuvası
Konyaaltı'nda rekor katılımlı tenis turnuvası

YORUMLAR
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Üst komşusu, talihsiz kadını hayattan bezdirdi: Allah'ın fakiri sen gece bekçisisin, ben zengin kızıyım Üst komşusu, talihsiz kadını hayattan bezdirdi: Allah'ın fakiri sen gece bekçisisin, ben zengin kızıyım Antalya nisan ayında iki tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak Antalya nisan ayında iki tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı'nda rekor katılımlı tenis turnuvası - Son Dakika


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