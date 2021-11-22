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Konyaaltı Tekirdağ'da rahat kazandı - Son Dakika

Konyaaltı Tekirdağ'da rahat kazandı

22.11.2021 13:32
Konyaaltı Tekirdağ'da rahat kazandı

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Tekirdağ Spor Kulübü'nü 33-18 skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Tekirdağ Spor Kulübü'nü 33-18 skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Tekirdağ Belediyespor'a konuk oldu. Maça 'Kadına Şiddete Seyirci Kalma' pankartıyla çıkan Mavi Kelebekler, ilk yarının ortalarına doğru maça ağırlığını koydu. Konyaaltı, özellikle Monica ve Edanur'un ekstra sayılarıyla devreyi 16-5 önde kapattı. İkinci yarıya da aynı hırs ve arzuyla başlayan Konyaaltı Belediyespor, rakibi karşısında üstün oyununu devam ettirdi ve karşılaşmayı 33-18 kazanmasını bildi. Bu sonuçla 9'uncu maçta 7'nci galibiyetini alan Mavi Kelebekler, üst sıralardaki yerini koruyarak şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.

"Ne kadar gurur duysak az"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, üstün bir oyunla deplasmanda rahat bir galibiyet alan Kadın Hentbol Takımı'nı kutladı. Esen, "9 maçta 7'nci galibiyetini alarak üst sıralardaki yerini koruyan Mavi Kelebekler'imizi tebrik ediyorum. Kendileriyle ne kadar gurur duysak az. Antalya'mızı en iyi şekilde temsil eden takımımıza önümüzdeki maçlarda da başarılar diliyorum" dedi.

"Her şey daha güzel olacak"

Antrenör Birol Ünsal ise "Deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Tekirdağ bize göre daha mütevazi bir takım. Bizim takımımız daha güçlü ve tecrübeli. Bugün genç oyuncularımızı da görme şansımız oldu. Önümüzdeki maçlar için eksiklerimizi analiz ettiğimiz bir maç oldu. Yeni kurulan bir takımız çünkü. İkinci devre Konyaaltı Belediyespor için her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tüm takımlara şimdiden sakatlıksız bir ikinci devre diliyorum" diye konuştu.

"Genç oyuncular süre aldı"

Karşılaşmanın ikinci yarısında süre alan genç oyuncular Türkan Aydın ve Sena Çelik de takıma katkı verdikleri için mutlu olduklarını söylediler. Takımdaki büyüklerinin kendilerine sürekli destek olarak gelişimlerine katkı verdiklerini belirten genç oyuncular, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ANTALYA

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı Tekirdağ'da rahat kazandı - Son Dakika Spor


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