Beyşehirli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Beyşehirli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu

03.06.2022 14:58
Beyşehirli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu

Beyşehirli tekvandocu Bekir Berke Kocagöz'ün Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 78 kiloda Türkiye üçüncüsü olması memleketinde sevinçle karşılandı.

Beyşehirli tekvandocu Bekir Berke Kocagöz'ün Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 78 kiloda Türkiye üçüncüsü olması memleketinde sevinçle karşılandı.

Antrenörü Nafiz Çakır, gazetecilere, Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan 17 yaşındaki sporcusunun Muğla'daki şampiyonada erkekler 78 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandığını söyledi.

Daha önce de sporcusunun miniklerde Türkiye üçüncülüğü, yıldızlar kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğu olduğunu hatırlatan antrenör Çakır, sporcusunun başarı kariyerine bir yenisini eklediğini belirtti.

Bekir Berke Kocagöz de Türkiye üçüncülüğünün kendisi için sevindirici olduğunu, daha büyük başarılara imza atmak isteğini ifade etti.

Beyşehirli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu
Beyşehirli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu
Beyşehirli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyşehirli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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