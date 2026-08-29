Konyaspor 1-0 Kocaelispor: İlk Yarı Sonucu
Konyaspor, Kocaelispor'u 39. dakikada Zoukrou'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada orta sahada topu kapan Melih'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın şutunu kaleci Deniz çeldi.
39. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Diogo Gonçalves'in şutunda meşin yuvarlak Zoukrou'ya çarparak ağlara gitti. 1-0
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Masuaku dk. 41), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Colley, Muleka
Yedekler: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Enis Bardhi, Rayyan Baniya, Ömer Çobanoğlu, da Mata, Emir Bars, Toth, Enis Destan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Berkan Kutlu, Show, Agyei, Sissoho, Sousa, Baku
Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Haydar Karataş, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız, Florian Aye
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Zoukrou (dk. 39 k.k.) (Konyaspor)
Sarı kart: Sissoho, Agyei, Maglica, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor)
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