Konyaspor 2\'de 2 ile Başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda 2'de 2 galibiyetle yoluna devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı evinde 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta da Eyüpspor deplasmanında 4-1'lik farklı skorla galip gelen yeşil-beyazlılar, ilk 2 maçını 6 puanla tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 maçta 7 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. - KONYA
