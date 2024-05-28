Konyaspor, 2023-2024 sezonunu 41 puanla 16. sırada tamamladı - Son Dakika
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Konyaspor, 2023-2024 sezonunu 41 puanla 16. sırada tamamladı

Konyaspor, 2023-2024 sezonunu 41 puanla 16. sırada tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucu 41 puanla 16. sırada tamamladı. Yeşil-beyazlılar, 40 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü. Sezon boyunca yaşanan teknik direktör değişiklikleri ve oyuncu performansları da haberde yer aldı.

28.05.2024 12:46
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucu 41 puanla 16. sırada tamamladı. Yeşil-beyazlılar, 40 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de sezona Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde başlayan Konyaspor, ilk 4 haftada 4. sıraya kadar yükseldi. Bu haftalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri de 5 kez sarsmıştı. Konya ekibi, Stanojevic ile çıktığı diğer 5 maçta ise 1 beraberlik, 4 yenilgi sonucu sadece 1 puan topladı.

Ligin ilk 9 haftasını 9 puanla 15. sırada tamamlayan Konyaspor'da, Aleksandar Stanojevic görevinden istifa ederken, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi. Hakan Keleş ile 10 müsabakada Konya temsilcisi, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puanı hanesine yazdırdı. Kötü gidişata engel olmayan Hakan Keleş ile deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup olan Konyaspor, bu karşılaşmanın ardından düşme hattında 18. sıraya gerilerken, Keleş'le de yol ayrımına gidildi.

62 yaşındaki Bosna-Hersekli çalıştırıcı Fahrudin Omerovic ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı takım, bu süreçte 11 lig maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 14 puan elde etti. 14 kez gol sevinci yaşayan Konyaspor, ağlarında 13 gol gördü.

Konya ekibi, 34. haftada deplasmanda Sivasspor karşısında aldıkları 1-0'lik mağlubiyetin ardından Omerovic'le de yollarını ayrıldı.

Takım, Sportif Direktör Ali Çamdalı'ya emanet edildi. Çamdalı, idaresinde 4 mücadelede yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından beraberlik, Samsunspor müsabakasından galibiyet, Galatasaray karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atıp, 5 gol yiyen Konyaspor, bu sezon 41 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde 16. basamakta sezonu noktaladı.

En golcü Sokol Cikalleshi

Konyaspor'da üç sezondur top koşturan ve takım tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olan Sokol Cikalleshi, bu sezon da 12 gol atarak yeşil-beyazlı takımda en golcü oyuncusu unvanını aldı. Cikalleshi'yi, 6 golle Louka Prip takip etti.

Takımın en çok asist yapan ve 3. golcü futbolcusu olan sol bek Guilherme'nin de 5 gol, 7 asisti bulunuyor.

3 kaleci değişikliği

Konya ekibinde kale, ligin ilk haftasında kaleci Paul Bernardoni'ye emanet edildi. 17 maça çıkan Bernardoni, filelerinde 29 gol gördü. Bernardoni ile yolların ayrılmasın ardından 7 müsabakada kalede Deniz Ertaş yer aldı. Ara transfer döneminde Jakub Slowik ile sözleşme imzalayan Konya ekibi, Slowik ile 14 karşılaşmaya çıktı.

En çok süre alan Guilherme

Konyaspor'da ligde en çok süren alan futbolcu Guilherme oldu. Toplamda 37 maça çıkan deneyimli sol bek, 3 bin 267 dakika sahada kaldı. Guilherme'den sonra yeşil-beyazlı takımın kaptanı Soner Dikmen de 37 mücadelede 3 bin 219 dakika süre aldı. Soner'i, 35 maçta 2 bin 690 dakikayla Uğurcan Yazğılı izledi.

En az oynayan Niangbo

Ara transferde Konyaspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Anderson Niangbo ise sadece 1 maçta, 9 dakika oynadı. Bir başka ara transfer Emmanuel Boateng ise sadece 2 müsabakada 22 dakika sahada kaldı. Niko Rak da Konyaspor forması ile 4 maçta, 38 dakika forma giydi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, 2023-2024 sezonunu 41 puanla 16. sırada tamamladı - Son Dakika

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