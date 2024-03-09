Konyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti

Konyaspor, Adana Demirspor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüyle Konyaspor galip geldi.

09.03.2024 17:21  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Maestro, pasını ceza alanı içerisindeki Mendoza'ya aktardı. Mendoza'nın şutu direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

7. dakikada Oğulcan'ın pasında ceza alanına giren Ethemi, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Cikalleshi, meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek ağlarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan ortasını kale direği yanındaki Yusuf Sarı'ya yolladı. Yusuf'un kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

32. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba, ceza alanı içerisine girdi. Emre topu son çizgi altı pasta bekleyen Yusuf Sarı'ya gönderdi. Yusuf'un şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

40. dakikada Konyaspor'da ceza alanı içerisinde topla buluşan Ndao, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada topun başına gelen Cikalleshi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Ethemi, Cikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Cicaldau, Yunus Mallı, Prip, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Sambou, Moreno

Teknik Direktör: Fahrudin Omeroviç

Adana Demirspor: Magomedaliev, Youcef Atal, Gravillion, Cisse, Mohammadi, Rodriguez, Maestro, Yusuf Erdoğan, Michut, Mendoza, Emre Akbaba

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Balotelli, Manev, Aymbetov, Abdulsamet Burak, Nani, Yusuf Barasi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Cikalleshi (dk. 9 pen., dk. 45 pen.) (Konyaspor), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Adana Demirspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenledi
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:11 Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO’lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO'lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 18:59:38. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement