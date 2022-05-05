Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

05.05.2022 16:53
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra savunma ve hücum organizasyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maç ile tamamlandı. - KONYA

Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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