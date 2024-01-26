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Konyaspor Başkanı: Kulübün böyle bir bütçesi yok - Son Dakika
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Konyaspor Başkanı: Kulübün böyle bir bütçesi yok

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, kulübün 800 bin Euro bonservis verecek bütçesi olmadığını belirterek, basında çıkan transfer rakamlarına tepki gösterdi. Korkmaz, kulüp yetkililerinden bilgi alınmadan yapılan haberlerin kulübü zor durumda bıraktığını ifade etti.

Konyaspor Başkanı: Kulübün böyle bir bütçesi yok
26.01.2024 - 18:27,
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Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, "Konyaspor'un kimseye 800 bin Euro bonservis verecek bütçesi yok. Kulüpte beş kuruş paraya ihtiyacımız varken özellikle bu para gibi sıkıntılı olayları haber yaparken Allah rızası için lütfen kulüp yetkililerinden bilgi alın" dedi.

Konyaspor Başkan Ömer Korkmaz, İkinci Başkan Adem Bulut ve Basın Sözcüsü Yunus Derebağ bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Transfer sezonunu forvetle açmak istediklerini ancak anlaşamadıklarını söyleyen Korkmaz, "Artık şunu söylemek istemiyoruz. ya yarına yetişir, bugüne yetişir diyemiyoruz. Çünkü artık sadece transfer meselesinde, Konyaspor'un son zamanlar transferlerde bir fobisi oluştu. Şimdi santrfor dediğimiz zaman, aklımıza son santrforlar geliyor, tüylerimiz ürperiyor, korkuyoruz. Haliyle biraz daha o noktada özellikle hassas davranmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

BASINDA ÇIKAN TRANSFER RAKAMLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Korkmaz, basında yer alan trasfer rakamlarına tepki göseterek, şunları söyledi:

"Maddi olarak şu anda gerçekten yönetim kurulunun üzerinde çok ciddi ağır bir yük var. Sağ olsun burada tüm yöneticilerimiz, başkanlarımız, hepsi bu kasa kolaylığı ve harcanacak bütçe için de herkesin eli cebinde. Dün ben İstanbul'daydım. O yoğunluğun içinde bir tane oyuncu var. Oyuncuyla görüşmeler yapılmış. Biz oyuncuya 100 bin Euro bonservis teklif etmişiz. Oyuncu yerel gazeteden birinin haberinin fotoğrafını çekiyor ve bana atıyorlar. 'Konyaspor, İstanbulspor'dan 800 bin Euro bonservisle Ndao'yu transfer etti' diyor. Şimdi bizi zor durumda bırakıyorsunuz arkadaş. Bonservisini açıp bana soran oldu mu? Bilgi alamadığınız bir şey olur mu? Bakın biz Konyaspor Başkanı veya yönetim kurulu olarak gerçekten çok yukarıda değiliz. Bize hem sorsanız zaten biz Ndao'nun bonservisini 150 bin Euro'ya aldık. Buradaki sorun şu; Biz birlikte güzel bir şeyler yapalım derken birbirimizin ayağına çelme takmayalım arkadaşlar. Geçmişte bu hatalara düşüldü, biz bunlara düşmek istemiyoruz. Umut Bozok beni telefonla arıyor, 'Başkanım teklifimi bir güncellesek mi? Ne yapsak?' diye. 'Ne oldu' dedim. 'Menajerlerime ulaştı, sizin teklifinize bizdeki fiyatlarınızda fark var' diyor. Kulüpte beş kuruş paraya ihtiyacımız varken, bir de bunlara girmeyelim. O yüzden sizden şahsi ricam. Özellikle bu para gibi sıkıntılı olayları haber yaparken Allah rızası için lütfen kulüp yetkililerinden bilgi alın."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı: Kulübün böyle bir bütçesi yok - Son Dakika


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