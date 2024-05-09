Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, öğrencilerle 'Gönüllülük' konusunda söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, öğrencilerle 'Gönüllülük' konusunda söyleşi gerçekleştirdi

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, öğrencilerle \'Gönüllülük\' konusunda söyleşi gerçekleştirdi

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen Topluluk Akademisi 2024 etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek 'Gönüllülük' konusunda söyleşi gerçekleştirdi. Korkmaz, gönüllülüğün toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, sporun ve kulüplerin topluma olumlu katkı sağlamak için önemli bir platform olduğunu belirtti.

09.05.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya spor Başkanı Ömer Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen Topluluk Akademisi 2024 etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek 'Gönüllülük' konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci toplulukları başkanları için organize edilen bir eğitim ve destek programı olan 'Topluluk Akademisi' çerçevesinde Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Gönüllülük' başlıklı etkinlikte Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, öğrenci toplulukları temsilcileriyle buluştu.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Mızırak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Başkan Ömer Korkmaz, gönüllülüğün toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, sporun ve kulüplerin topluma olumlu katkı sağlamak için önemli bir platform olduğunu belirtti.

İnsan ilişkilerinde güvenin mühim bir yer teşkil ettiğini kaydeden Korkmaz, "Hayallerimde her zaman Konyaspor başkanı olmak vardı. Çünkü Konyaspor tribününde, o atmosferde büyümüş bir insanım ve gönülden bu takıma bağlıydık her zaman. Böyle bir işe akıl yürüterek girilmez, gönül karar verir ve bu bir gönül işidir. Bu tür görevlerde bulunmak fedakarlık gerektirir. En çok da ihmal ettiğiniz en değerlileriniz, aileniz oluyor maalesef. Ama neden burada olduğunuzu düşündüğünüz zaman, kalbinize sorduğunuzda devam edip daha iyisi için uğraşmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Konyaspor'un uzun vadeli, sürdürülebilir planları olan bir kulüp haline gelmesi için çalıştıklarını aktaran Başkan Korkmaz, "Kulüpte görev aldığım dönemlerde hep dikkat ettiğim bir konu vardır. En küçüğünden en büyüğüne Konyaspor'a gönül vermiş, maçlara gelmiş, en ufak katkı sağlamış kim varsa onların hakkını korumak. İnşallah önümüzdeki sene Süper Lig'de devam edersek mevcut çalışmalarımıza ek olarak altyapı ve diğer spor branşlarında da önemli işler, yatırımlar yapma hazırlığı içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Program, soru cevap bölümü ve hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Ömer Korkmaz, Konyaspor, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, öğrencilerle 'Gönüllülük' konusunda söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 16:00:18. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, öğrencilerle 'Gönüllülük' konusunda söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement