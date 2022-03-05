Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz - Son Dakika
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Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz

05.03.2022 22:57
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur.

İttifak  Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda mental olarak bir düşüş yaşadıklarını söyleyen Özgökçen, "Son haftalarda oyun olarak değil de mental olarak bir düşme vardı. Galatasaray maçının yeni bir başlangıç olacağını söylemiştik. İyi bir oyun ortaya koyduk. Teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. 28'inci haftaya gelene kadar hep taraftar dedik. Taraftarımızın stadımızı doldurmasını hep söyledik, belirttik. Bugün 30 bine yakın taraftar kitlemiz vardı. Etkisini hep beraber gördük. Belki de o bunaltıcı baskıları Galatasaray'ın oyun oynamasını engelledi. Hem de takımımıza ekstra bir motive sağladı. Taraftarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Kalan maçlar daha neyi gösterir bilemiyoruz; ama bu aşamadan sonra Konyaspor'un sağlam hedefi ikincilik olacak. En büyük arzumuz bu. Bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"STATTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi için mücadele edeceklerini ifade eden Özgökçen, "Kalan maçlar neyi gösterir bilemiyoruz ama; Konyaspor'un sağlam hedefi mutlaka 2'ncilik olacaktır. Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz - Son Dakika


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