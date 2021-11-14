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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.11.2021 16:39
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda futbolcular, 5'e 2, 1'e 1 ve 2'ye 2 oyunun ardından dönüşümlü olarak gruplar halinde topla çalışma yaptı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Ahmet Çalık ve Zymer Bytyqi katılmazken, Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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