Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

04.04.2022 23:12
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda yapılan "core" çalışmasının ardından çabukluk hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdman, koşu ve topla oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

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Konyaspor-Göztepe maçının ardından Konyaspor-Göztepe maçının ardından Göztepe, Konyaspor maçına hazır Göztepe, Konyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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