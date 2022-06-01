Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı

01.06.2022 18:00
Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı

Konyaspor, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Skubic'in futbolu bırakmasının ardından boşalan sağ bek mevkisini Ahmet Oğuz ile doldurmuştu. Konya temsilcisi Altay ile sözleşmesi sona eren Cebrail Karayel'i de kadrosuna katarak aynı mevkiye bir takviye daha yapmış oldu. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Cebrail Karayel, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ankaraspor alt yapısında yetişen Cebrail, Süper Lig'de Ankaragücü ve Altay formaları giydi. Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, 2021-2022 sezonunda 30 Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerek, 1 gol atıp 4 asist yaptı. - KONYA

Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı
Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı
Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı

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Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i transfer etti Ahmet Oğuz resmen Konyaspor'da Ahmet Oğuz resmen Konyaspor'da
Kaynak: İHA

Konyaspor, Cebrail, Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı - Son Dakika


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