Konyaspor'da Ali Çamdalı Teknik Direktör olarak atandı
Konyaspor yönetim kurulu oy birliğiyle aldığı kararla Ali Çamdalı'yı Sportif Direktör olarak atadı ve aynı zamanda Teknik Direktörlük görevini üstlendi. Çamdalı'nın yeni göreviyle ilgili detaylar açıklanacak.
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30.04.2024 00:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor'da Ali Çamdalı Teknik Direktör olarak atandı - Son Dakika
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