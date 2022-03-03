Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü iç sahada oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan denge ve aktivasyon çalışması ile başladı. İdman daha sonra koşu ve ısınma hareketleri ile devam etti. Futbolcular pas ve taktik çalışmanın ardından yapılan şut ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı. - KONYA