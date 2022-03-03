Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

03.03.2022 17:51
Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü iç sahada oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü iç sahada oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan denge ve aktivasyon çalışması ile başladı. İdman daha sonra koşu ve ısınma hareketleri ile devam etti. Futbolcular pas ve taktik çalışmanın ardından yapılan şut ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı. - KONYA

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Cumartesi, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika
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