Konyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir." denildi.
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