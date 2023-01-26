İlhan Palut'tan Beşiktaş itirafı: Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum - Son Dakika
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İlhan Palut'tan Beşiktaş itirafı: Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum

26.01.2023 22:14
İlhan Palut'tan Beşiktaş itirafı: Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum

Konyaspor'da 2 sezon görev yapan İlhan Palut ile geçen hafta sürpriz bir şekilde yollar ayrılmıştı. Palut, ayrılık sürecine dair ortaya atılan Beşiktaş iddiaları ve Amir Hadziahmetovic ile ilgili Radyospor'a konuştu. Kendisine bir ilgi olduğunu söyleyen Palut, "Yüz yüze veya telefonla görüşme durumu asla ve asla olmadı." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la yollarını ayıran ve ismi Beşiktaş'la anılan İlhan Palut, hakkında çıkan iddialara yanıt yanıt verdi.

"BİR İLGİ DURUMUNUN OLDUĞUNU BEN DE DUYDUM"

Kendisine herhangi bir teklifin gelmediğini belirten Palut, "Beşiktaş'ta geçen sezon ve bu sezon sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir temasınız oldu mu?" sorusuna, "İlk önce şunu söyleyeyim; Konyaspor teknik direktörünün isminin Beşiktaş gibi bir kulüple anılması benim açımdan da Konyaspor'un teknik direktör tercihi açısından da çok önemli bir referanstır. Fakat kesinlikle herhangi bir temas, yüz yüze veya telefonla görüşme durumu asla ve asla olmadı. Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum, ama tekrar söylüyorum; Beşiktaş'ın hiçbir yöneticisi ya da Ceyhun Bey'le görüşmedim" diye yanıt verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ ORTA SAHASI"

Sona zamanlarda adı Beşiktaş ile anılan Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic ile ilgili fikirleri sorulan Palut, "Konyaspor'da çalışma sürecimizde hemen hemen her oyuncumuz değer kazandı. Amir, bence Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Belki benden bu tarz iddialı açıklamalar duymaya alışkın değilsinizdir ama ben böyle düşünüyorum. Konyaspor için çok önemli bir isim, kararı Konyaspor yönetimi verecektir. Amir, takımı 1. bölgeden 2. bölgeye geçirirken çok büyük bir kilit açıcı oyuncu pozisyonunda. Bu noktada bence bütün takımların kullanabileceği bir oyuncu. Amir, kesinlikle direkt şampiyonluk hedefiyle oynayan takımlarda yer alabilecek potansiyel birisi" açıklamalarını yaptı.

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İlhan Palut, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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